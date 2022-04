Empoli-Napoli: Osimhen e Mertens, Spalletti schiera la coppia inedita

A Empoli per il Napoli è una sfida cruciale per tenere viva la corsa per lo scudetto. Spalletti potrebbe schierare Osimhen con Mertens dal primo minuto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Tra decisioni forzate e dubbi, in attacco potrebbe esserci spazio per una coppia inedita. Mai insieme dal 1′ Osimehn e Mertens, che al Castellani giocheranno l’uno al fianco dell’altro. Il belga che prende il posto di Zielinski potrebbe essere l’arma azzurra.

Certo, le prove di 4-2-3-1 con Lozano, Mertens e Insigne alle spalle di Osimhen andate in scena anche ieri al centro sportivo di Castel Volturno, in occasione della rifinitura, alimentano la suggestione invocata soprattutto dal popolo, ma a fronte di una squadra a trazione anteriore c’è da considerare la difficoltà di una difesa letteralmente in emergenza.

Spalletti ha provato ancora la formula con Mertens al centro del tris di trequarti e dunque alle spalle di Osimhen, con Lozano a destra e Insigne a sinistra. Se alla fine il signor Luciano opterà per questa soluzione super offensiva, allora sarà la prima volta in assoluto che Dries e Osi partiranno insieme dal primo minuto: mai accaduto, se non a partita in corso, né in campionato e tantomeno nelle coppe. La coppia di centrocampo sarà composta da Anguissa e Fabian. Con Zielinski ancora in panchina“.

Il rapporto tra Osimhen e Mertens è di quelli speciali, tanti i siparietti a Castel Voltruno tra due leader del Napoli. Se in campo riusciranno a trasmettere tutta la loro sinergia per il Napoli sarà un vantaggio enorme. Ora è tutto nelle mani di Spalletti.