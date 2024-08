Ebimbe-Napoli, l’Eintracht dice no: “Niente prestito”

Il club tedesco chiude la porta al Napoli per Junior Dina Ebimbe. L’Eintracht non accetta il prestito. La trattativa si complica.

La trattativa tra il Napoli e l’Eintracht Francoforte per Junior Dina Ebimbe sembra aver raggiunto un punto morto. Il club tedesco ha preso una posizione netta sul futuro dell’esterno francese.

Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Deutschland, ha svelato la decisione dell’Eintracht su X:

“L’Eintracht Frankfurt si aspetta che Junior Dina Ebimbe resti. I dirigenti dell’Eintracht non sono disposti ad accettare accordi di prestito. Non è stato ancora raggiunto alcun accordo col Napoli”.

La notizia è un duro colpo per il Napoli di Antonio Conte, che puntava su Ebimbe per rinforzare la fascia destra. La formula del prestito, proposta dagli azzurri, non convince l’Eintracht.

Il club tedesco sembra determinato a trattenere Ebimbe, chiudendo la porta a soluzioni temporanee. Una posizione che complica i piani del direttore sportivo Giovanni Manna.

Con l’Eintracht fermo sulle sue posizioni, il Napoli dovrà valutare alternative per la fascia. Ebimbe resta un obiettivo, ma servirà un’offerta diversa per sbloccare la trattativa.

Il tempo stringe e il mercato volge al termine. Il Napoli è chiamato a una mossa decisiva: alzare l’offerta per Ebimbe o virare su altri obiettivi?