Duro discroso di Calzona alla squadra, ha usato toni molto duri: I dettagli

Francesco Calzona, allenatore del Napoli, ha tenuto un duro confronto con la squadra dopo la sconfitta di Empoli, invitandoli a ritrovare orgoglio e fame agonistica.

Il Napoli cerca di lasciarsi alle spalle il passo falso di Empoli e ritrovare lo smalto dei mesi scorsi. A scuotere l’ambiente ci ha pensato Francesco Calzona con un duro discorso ai giocatori.

Calzona a muso duro: “Guardarsi allo specchio”

“C’è stato un discorso intenso, presenti anche alcuni dirigenti” rivelano fonti da Castel Volturno. “Calzona ha usato toni molto duri, invitando i giocatori a guardarsi allo specchio dopo Empoli e a provare rabbia per quella prestazione sconcertante.”

Il riferimento è alla prova opaca fornita dagli azzurri contro l’Empoli, incapaci di impensierire il portiere Caprile e di reagire con orgoglio dopo essere andati sotto.

“Servono prestazioni da Napoli campione”

Calzona avrebbe rimarcato come siano inaccettabili simili atteggiamenti remissivi per una squadra campione d’Italia: “Vuole che i suoi uomini mostrino quell’orgoglio non manifestato nelle gare precedenti. Contro la Roma serviranno prestazioni da Napoli campione.”

Un richiamo deciso a riscoprire la fame agonistica e lo spirito guerriero che hanno contraddistinto il cammino trionfale della prima parte di stagione. Con la Roma che arriverà al Maradona.

Riscossa dopo il ko di Empoli

Insomma, Calzona ha voluto caricare l’ambiente a pochi giorni dal prossimo impegno che può ancora regalare soddisfazioni. Il Napoli deve scrollarsi di dosso l’umiliante ko di Empoli e rispondere presente, per chiudere col sorriso prima della festa Scudetto.

Dalle parole ai fatti, ora tocca ai giocatori dimostrare di aver recepito il grido d’allarme del tecnico azzurro e riaccendere l’orgoglio sopito nelle ultime deludenti uscite. Il Napoli è ancora chiamato a rappresentare al meglio la sua gloriosa stagione.