Dimaro, Mario Rui offeso da un tifoso. La reazione dei social: “Episodio indecente!”

Mario Rui offeso da un tifoso a Dimaro. I social si schierano in difesa del terzino portoghese del Napoli.

Protagonista della giornata odierna di allenamento a Dimaro è stato Mario Rui . L’esterno è stato accolto da un bagno di folla. Per l’atleta portoghese di Sines si tratterà della sesta stagione consecutiva in maglia azzurra, con cui ha collezionato 131 presenze e 3 goal dopo l’arrivo dalla Roma.

Quest’anno avrà la concorrenza di Mathias Olivera, ma come dimostrato ogni anno, Mario Rui si è sempre dimostrato profilo affidabile. Continua però ad esserci una parte della tifoseria che non lo ama come dimostra il brutto episodio avventuro al campo di Carciato.

Uno dei tifosi presenti in Tribuna ha approfittato dell’arrivo del terzino portoghese per sfogare qualche offesa realmente gratuita: «È arrivata l’ora di andartene» gli ha detto con rabbia in napoletano il “tifoso”, mentre Mario Rui faceva la sua uscita dal campo a fine allenamento.

Rosario Dello Iacovo, giornalista e tra i responsabili della pagina facebook “Il Napulegno” ha criticato con forza il gesto del tifoso napoletano verso Mario Rui. Queste le sue parole:

“Offendere Mario Rui è indecente, un ragazzo che ha sempre sudato la maglia e offerto il suo contributo alla squadra. Uno dei pochi capace di andare a muso duro contro chiunque, in una rosa con troppi bravi ragazzi”.

Tanti i commenti sotto al post in difesa del calciatore del Napoli:

“Se offendi un giocatore della tua squadra, sia esso un top o l’ultima delle riserve, significa non essere tifosi. Senza se e senza ma. Non c’è distinzione, perché indossano tutti la maglia che amiamo”.

“L’ultima stagione è stata, a mio modesto parere, la sua migliore da quando è a Napoli. Non è un fenomeno, ma uno che la maglia la suda sempre e dall’infortunio di Ghoulam ha coperto, in solitaria, la fascia sinistra. Chi lo ha offeso gratuitamente non ama questa maglia!”

“Assurdo criticare un calciatore reduce, tra l’altro, da un gran campionato”.

“Anche a me a volte mi ha fatto partire la brocca ma ultimamente ha davvero dato il massimo per la maglia. Offenderlo è da vigliacchi”.

“Unico ad essere scaraventato da kk addosso a di Mbappe”.

“L’ultima è stata, a mio modesto parere, la sua migliore stagione in azzurro. Non è un fenomeno, ma uno che la maglia la suda sempre e dall’infortunio di Ghoulam ha coperto, in solitaria, la fascia sx. Chi lo ha offeso gratuitamente non ama questa maglia”.