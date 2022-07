Dimaro, bagno di folla per Mario Rui. La foto

RITIRO NAPOLI. Termina l’allenamento mattutino del terzo giorno di ritiro del Napoli a Dimaro. Alla conclusione della seduta è avvenuto il firma autografi all’esterno del campo di Carciato. Protagonista odierna è Mario Rui che è stato accolto da un bagno di folla, come testimonia la fotografia di Tuttomercatoweb.

Per l’atleta portoghese di Sines si tratterà della sesta stagione consecutiva in maglia azzurra, con cui ha collezionato 131 presenze e 3 goal dopo l’arrivo dalla Roma. Quest’anno avrà la concorrenza di Mathias Olivera, ma come dimostrato ogni anno, Mario Rui si è sempre dimostrato profilo affidabile. Continua ad esserci una parte della tifoseria che non lo ama, a differenza di tanti che lo acclamano.