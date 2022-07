Scotto: “De Laurentiis ci sorprenderà. E se arrivasse a Dimaro con Mertens? Vi spiego”

CALCIOMERCATO NAPOLI. MERTENS-NAPOLI. Il giornalista Giovanni Scotto si sofferma sul calciomercato del Napoli a Marte Sport Live: “Per Dries Mertens, probabilmente, qualcosa si muoverà. Giuntoli ha rimandato alla volontà dei diretti interessati, Dries e De Laurentiis, la parola finale. Conosciamo i segnali mandati dal calciatore e, ad oggi, c’è aria d’attesa. Dal Napoli, traspare fiducia. Il ragazzo fa sapere che una risposta all’offerta da 2.5 milioni netti, per ora, non c’è stata. Ci sono le premesse per una sorpresa. Quale? Mi riferisco all’arrivo di De Laurentiis qui a Dimaro: chissà che non possa portare un annuncio, se non lo stesso Mertens, qui in ritiro”.

Scotto ha poi proseguito: “Mertens è in Belgio, dove è rientrato dopo alcune feste con degli amici. 2.5 milioni sono i soldi che chiede anche al Marsiglia; se il Napoli glieli propone, potrebbe accettarli. La sua casa a Palazzo Donn’Anna resta dov’è, non è stata liberata. Dal Belgio, Dries potrebbe tornare a Napoli e, da lì, giungere in ritiro per farsi vedere mano nella mano col presidente, ma solo dopo la firma: un gesto, questo, che darebbe grande entusiasmo alla gente. Tra le parti, per ora, perdura il silenzio: Mertens non ha salutato il Napoli e il Napoli non ha salutato Mertens. Noi, intanto, ci aspettiamo un lieto fine”.