Radio Ufficiale: “Napoli-Dybala: contatti reali. Ecco quando arriva De Laurentiis a Dimaro”

CALCIOMERCATO NAPOLI. DYBALA-NAPOLI. Il Napoli lavora di nascosto per l’affare Dybala. Secondo Valter De Maggio, giornalista di Radio Goal, programma in onda sull’emittente ufficiale partenopea Radio Kiss Kiss, la trattativa c’è, tanto da affermare: “La verità è che il Napoli sta parlando con Paulo Dybala e il suo entourage. Ciò non significa che l’argentino arriverà certamente nel capoluogo campano. Ma il nome dell’argentino è sul taccuino del Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli. Poi la società campana valuterà la sostenibilità o meno dell’affare”.

Infine sull’arrivo del presidente Aurelio De Laurentiis in quel di Dimaro: “Il patron sarà in Trentino tra domani e dopodomani”.