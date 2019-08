Di Marzio: “Napoli-Lozano, incontro finito. Affare da 45 milioni”

Di Marzio, Napoli-Lozano, incontro finito. Raiola e De Laurentiis sono a lavoro per superare la questione diritti d’immagine. Filtra comunque ottimismo.







Il Napoli sta per chiudere per Hirving Lozano. Un’operazione che non ha subito rallentamenti nelle scorse ore nonostante l’infortunio rimediato da Lozano nel match contro il Den Haag.

Mino Raiola ha raggiunto Napoli nella giornata di Ieri ed ha avuto un lungo incontro con De Laurentiis e Chiavelli. L’esperto di calciomercato delle reti sky Gianluca Di Marzio ha rivelato i retroscena della trattativa Lozano-Napoli:

“E’ terminato l’incontro tra Mino Raiola, Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli e Andrea Chiavelli. L’infortunio di ieri non dovrebbe essere un problema. L’incontro ha dato esito positivo. Le parti sono al lavoro per cercare di definire l’intesa con il giocatore e superare l’ostacolo più arduo, i diritti d’immagine. L’ottimismo cresce, anche se, qualora dovesse trovarsi l’accordo, prima di sciogliere ogni riserva bisognerà attendere l’esito delle eventuali visite mediche”.

Di Marzio sulla trattativa per portare Lozano al Napoli aggiunge: “Nel frattempo l’intesa con il PSV è già stata raggiunta: il prezzo del cartellino sarebbe valutato, in caso di cessione, per una cifra tra i 40 e i 45 milioni di euro.







Il primo giro d’orizzonte sui diritti d’immagine ha fatto capire che non esisteranno grossi problemi per sbloccare la situazione. Bisognerà lavorarci ancora un po’, quel minimo necessario per indirizzare Lozano in zona Ancelotti.”.