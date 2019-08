Alvino: "incontro Raiola - De Laurentiis per Lozano. Si lavora ad oltranza"

Incontro Raiola – De Laurentiis per Lozano, presente anche Cristiano Giuntoli. Il Napoli valuta tutte le condizioni per chiudere la trattativa.







Carlo Alvino, inviato e direttore della redazione sportiva di TV Luna riporta alcune indiscrezioni di calciomercato: “Vertice in corso da ieri sera tra Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli e Mino Raiola per Hirving Lozano. E sta continuando. Si valutano tutte le condizioni”.

Lozano piace a De Laurentiis, perché ha un’età e un profilo in linea con la filosofia societaria: il Napoli è lanciatissimo, mentre si scrutano comunque James e Icardi, e soprattutto si aspetta un referto medico dall’Olanda che rassicuri o, tranquillizzi in merito all’infortunio subito ieri dal giocatore messicano.

Raiola ripartita alle 14, il volo è già prenotato. Resta aperta anche la questione James Rodriguez: qualche novità arriverà dopo Ferragosto.