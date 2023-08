Di Lorenzo: “Abbiamo dominato ma non siamo stanchi. Ci proveremo per lo scudetto e la Champions. Su Osi e kavara…»”

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, parla della vittoria del campionato, svela i piani per la prossima stagione.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Giovanni Di Lorenzo, il capitano del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. La stella azzurra ha condiviso la sua visione sulla vittoria stradominante nel campionato, sulla nuova stagione e sulle figure chiave all’interno della squadra.

Giovanni Di Lorenzo offre uno sguardo unico all’interno del Napoli, una squadra chiaramente pronta a costruire sul successo dell’ultima stagione. Con ambizioni elevate, una mentalità vincente e un capitano motivato, il Napoli è senza dubbio una squadra da tenere d’occhio nella prossima stagione.

La Vittoria Stradominante nel Campionato

“Abbiamo vinto un campionato stradominato ma non siamo stanchi,” ha affermato Di Lorenzo, mostrando che la squadra è ancora assetata di successo. “Abbiamo festeggiato il giusto e però adesso si ricomincia.”

Obiettivi Futuri: Scudetto e Champions

Il capitano è chiaro sugli obiettivi della squadra per la nuova stagione: “Ovviamente tutto si azzera, ma sappiamo che chi ha lo scudetto al petto viene considerato la squadra favorita. E forse è giusto così.” Con il mercato ancora aperto, Di Lorenzo ritiene che il Napoli sia pronto a calarsi nella nuova dimensione e a lottare per lo Scudetto e la Champions League.

La Delusione con il Milan

Di Lorenzo non ha nascosto la delusione per la partita con il Milan in Champions: “Vorrei rigiocare la partita con il Milan, l’andata o il ritorno, o semmai tutte e due. Le decisero gli episodi, i dettagli, il caso, anche il momento. Ma fu una delusione.”

L’Evoluzione del Ruolo e l’Influenza degli Allenatori

Riflettendo sulla sua età e sul suo ruolo, Di Lorenzo ha elogiato gli allenatori Spalletti e Garcia per aver contribuito alla sua crescita come calciatore: “Sono entrato in una parte inedita, con l’aiuto di Spalletti al quale devo tanto.”

Il Potenziale del Napoli: Osi, Kvara e Altri

Parlando dei colleghi, Di Lorenzo ha sottolineato l’importanza di Kvara, Osi e altri attaccanti come Raspadori, Simeone, Lozano, Politano e Zerbin. “Nel Napoli c’è una varietà di punte che aggiunti a Osi e Kvara fanno di noi una signora squadra,” ha detto.

Le parole di Di Lorenzo non fanno altro che alimentare l’entusiasmo dei tifosi che attendono con ansia l’inizio di una nuova avventura calcistica.