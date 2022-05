Di Lorenzo: “La mia tifosa Azzurra”, la foto all’esterno del Maradona

Giovanni Di Lorenzo ha pubblicato sulla sua pagina instagram la foto della figlia Azzurra, all’esterno dello stadio Maradona. Un ulteriore segnale di quanto Di Lorenzo sia affezionato alla maglia del Napoli, come dimostra ogni volta che scende in campo, mettendoci sempre il massimo impegno ed anche di più. Il nome della figlia, Azzurra, non è scelto a caso.

Il difensore oggi ha voluto postare su instagram proprio una foto della figlia Azzurra all’esterno dei cancelli dello stadio Maradona, quello che vede protagonista il papà con la maglia del Napoli. Tantissimi i commenti che hanno affollato la bacheca del calciatore, tanti segnali di stima verso un giocatore che è senza dubbio tra i migliori nel suo ruolo, ma che dimostra di essere anche un grande uomo.