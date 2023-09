Di Lorenzo, l’agente non ha dubbi: “Sarebbe il capitano perfetto per la Nazionale”

L’agente di Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli, si è soffermato sui prossimi passi del suo assistito con la Nazionale italiana.

Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo del Napoli, ha rilasciato importanti dichiarazioni sul suo assistito ai microfoni de Il Mattino. Secondo Giuffredi, Di Lorenzo sarebbe la scelta migliore come nuovo capitano della Nazionale Italiana.

“Se Di Lorenzo fosse scelto come capitano, sarebbe davvero una scelta giusta” ha dichiarato l’agente. “Giovanni ha l’Italia stampata nel petto e nel cuore. Lui, così come Biraghi e Casale, sono ragazzi che hanno fame e voglia di emergere. La loro umiltà e la grande serietà, anche nella vita privata, sono stati il faro per fare i grandi balzi nella loro carriera. Dove ogni passo in avanti che hanno fatto è stato frutto della sofferenza, della capacità di reagire anche ai colpi bassi”.

Giuffredi ha poi elogiato Luciano Spalletti, ex tecnico del Napoli e ora nuovo ct della Nazionale: “E’ l’uomo che rivoluzionerà il calcio italiano, Gravina non poteva scegliere meglio”. Il procuratore nutre grandi aspettative per Di Lorenzo, calciatore essenziale nello scacchiere tattico del Napoli e figura importantissima anche in Nazionale.

La fascia da capitano azzurra sarebbe il giusto riconoscimento per un calciatore professionista e serio come Di Lorenzo. La sua umiltà e la grande serietà, anche nella vita privata, sono sempre state un esempio per Giuffredi. Ora Di Lorenzo è pronto al definitivo salto di qualità con l’Italia.