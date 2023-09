Luciano Spalletti si presenta come ct della Nazionale Italiana: ‘Napoli è felicità, ma ora ho una nuova sfida'”

Luciano Spalletti, fresco di una vittoria campionato con il Napoli, si presenta come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana.

Luciano Spalletti, l’allenatore che ha appena guidato il Napoli al titolo di campione d’Italia, è stato presentato come il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana. Nella sua prima conferenza stampa dal centro tecnico federale di Coverciano, Spalletti ha condiviso i suoi pensieri su varie questioni, tra cui la sua esperienza al Napoli e le sue ambizioni per la squadra nazionale.

Spalletti sulla sua esperienza a Napoli:

“La mia esperienza a Napoli è stata straordinaria, molto più di quanto avrei mai potuto immaginare. Tuttavia, la clausola contrattuale rappresenta una questione che deve ancora essere risolta. Gli avvocati stanno lavorando per trovare la migliore soluzione per entrambe le parti.”

Felicità e Aspirazioni

“Napoli è stata la mia felicità perché ho visto la gente così felice lì. Ora, voglio che i giocatori siano felici di indossare la maglia della Nazionale. De Rossi parlava di avere due maglie; noi dobbiamo sentire la stessa appartenenza per la maglia azzurra.”

Criterio di Scelta e Ruoli

“Abbiamo bisogno di esperienza nella squadra. Non ho problemi a prendere decisioni difficili, come mandare alcuni giocatori in tribuna. Il comportamento e l’atteggiamento dei giocatori saranno cruciali nella mia decisione su chi convocare.”

Rapporti con i Club

“I club devono capire che il successo della Nazionale è nel miglior interesse del calcio italiano nel suo complesso. Manterrò un rapporto aperto con gli allenatori dei club e i giocatori, indipendentemente dal fatto che siano stati convocati o meno.”

Riportare in alto la bandiera dell’Italia

“Ricordo che quando avevo undici anni, chiesi a mia madre di farmi una grande bandiera italiana per festeggiare la vittoria contro la Germania. Ora, voglio riportare quel sogno alla realtà per migliaia di bambini che guardano la Nazionale.”

Con queste parole, Spalletti ha lanciato ufficialmente la sua era come commissario tecnico dell’Italia. Solo il tempo dirà se riuscirà a replicare il successo che ha ottenuto a livello di club anche sulla scena internazionale.