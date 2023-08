Vieri: “Se fosse rimasto Spalletti il Napoli avrebbe vinto scudetto e Champions League”

Christian Vieri, sostiene che il Napoli avrebbe potuto vincere sia lo scudetto che la Champions League se Luciano Spalletti fosse rimasto alla guida della squadra.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli ha iniziato la nuova stagione di Serie A con il piede giusto, conquistando sei punti nelle prime due giornate. Tuttavia, Christian Vieri, ex attaccante dell’Inter e ora commentatore, ha sollevato un punto interessante durante la sua apparizione su Bobo Tv. Secondo Vieri, il Napoli avrebbe avuto maggiori possibilità di successo se Luciano Spalletti fosse rimasto alla guida della squadra.

L’Importanza di Spalletti Secondo Vieri

“Rudi Garcia è una persona favolosa, ma solo pochissimi allenatori al mondo lavorano e fanno giocare le loro squadre come Spalletti,” ha detto Vieri. L’ex attaccante ha sottolineato l’importanza del lavoro di Spalletti nella stagione precedente, durante la quale il Napoli ha vinto lo scudetto.

Scudetto e Champions: Le Ambizioni del Napoli

“Sono convinto che se Luciano Spalletti fosse rimasto alla guida del Napoli anche quest’anno, gli azzurri avrebbero vinto non solo lo scudetto, ma anche la Champions League,” ha aggiunto Vieri. L’ex calciatore ha espresso preoccupazione sul fatto che il nuovo allenatore Rudi Garcia potrebbe non essere in grado di mantenere lo stesso livello di gioco instaurato da Spalletti.

Il Fattore Osimhen

Vieri ha anche elogiato Victor Osimhen, centravanti del Napoli, definendolo “uno dei migliori del mondo“. Secondo lui, la presenza di Osimhen dà al Napoli un vantaggio significativo: “In ogni caso gli azzurri partono sempre con uno o due gol di vantaggio perché hanno Osimhen.”