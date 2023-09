Sarri, l’amico: “Ha grande rispetto per Napoli e i napoletani. La verità sul dito medio”

L’amico storico dell’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, fa chiarezza sull’episodio successo al Maradona con il Napoli.

Maurizio Sarri ha ancora un forte legame con Napoli e i napoletani. A dirlo è Aurelio Virgili, amico storico dell’allenatore della Lazio, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo nel corso della trasmissione “Punto Nuovo Sport Show”.

Virgili ha parlato con Sarri subito dopo la vittoria della Lazio sul campo del Napoli e ha raccontato:

“Ci siamo sentiti subito dopo la grande vittoria di Maurizio contro il Napoli. Ha ancora grande simpatia per il Napoli e per i napoletani, ma ha una grande soddisfazione per aver battuto la squadra che considera la più forte del campionato. Se poi glielo chiedi, Maurizio preferirebbe vincere contro la Juventus o contro l’Inter, ma la parte affettiva viene messa da parte ad alti livelli… Maurizio è un professionista molto serio, vincere al Maradona è stata un’impresa davvero pesante per la sua Lazio.

L’amico dell’allenatore toscano ha poi fatto chiarezza sull’episodio del dito medio rivolto verso la panchina del Napoli: “Gliel’ho mandato io il video dell’accaduto. Maurizio mi ha detto che non è assolutamente vero che fosse rivolto ai tifosi, era un gesto verso una sola persona che lo stava offendendo pesantemente. I social purtroppo distorcono la realtà”.

“Maurizio si sente ancora napoletano, ha ancora un grande rispetto per i suoi concittadini. Me lo ha detto lui stesso”, ha ribadito Virgili. Parole che confermano il legame speciale tra Sarri e la piazza di Napoli, nonostante il passaggio alla Juventus prima e alla Lazio poi.