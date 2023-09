Sarri dito medio ai napoletani, Alvino: “mi fermo qui per evitare querele”

Il dito medio di Sarri verso i tifosi del Napoli ha scatenato polemiche, Carlo Alvino non le manda a dire al tecnico della Lazio.

Sta facendo discutere il pessimo gesto di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, nei confronti di alcuni tifosi del Napoli dopo la sfida di Serie A allo stadio Maradona. L’episodio è diventato presto virale sui social network, scatenando accese polemiche.

In particolare, a far discutere è stata la nota del club biancoceleste, che ha provato a giustificare il proprio tecnico sostenendo che Sarri avesse reagito a presunti insulti ricevuti. Versione che però sembra smentita dalle immagini, in cui si sentono solo cori di incitamento per il Napoli.

Sulla questione è intervenuto Carlo Alvino, giornalista molto vicino alle vicende del club azzurro. Pur senza negare la sgradevolezza del gesto di Sarri, Alvino ha dichiarato: “Quando si dice che la pezza è pure peggio del buco. Per quanto riguarda il Maurizio Sarri allenatore giù il cappello, per me è un totem, a Napoli ha fatto benissimo”.

Il giornalista ha poi aggiunto: “Poi c’è il Sarri uomo sul quale ci sarebbero tante critiche da fare, a partire da quel suo passaggio alla Juventus. La storia dell’uomo è dal cammino tortuoso, ma mi fermo qui per evitare querele”.

Alvino ha provato a gettare acqua sul fuoco ed evitare di alimentare ulteriori polemiche nei confronti dell’ex tecnico azzurro. L’episodio resta comunque una macchia nel rapporto tra Sarri e la piazza napoletana, che mai ha perdonato al mister il passaggio sulla panchina bianconera.