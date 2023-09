L’appello disperato della madre di Giovanbattista Cutolo a Osimhen e compagni: “Vi prego, venite ai funerali”

L’appello disperato di Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo, a Osimhen e ai giocatori del Napoli.

Napoli, 2 Settembre 2023 – Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo, il 24enne musicista ucciso a Napoli, ha lanciato un accorato appello affinché i funerali del figlio siano un evento di rinascita per la città.

“Chiedo a tutti i musicisti di partecipare. Lo chiedo a Osimhen e ai calciatori del Napoli: vi prego, partecipate anche voi. Così in tanti verranno e la brutta gente della città tornerà nelle saettelle”, queste le parole della donna consumata dal dolore.

Giovanbattista, percussionista dell’Orchestra Scarlatti, è stato ucciso all’alba in Piazza Municipio da un 16enne, con colpi di pistola e per futili motivi.

La madre ha descritto il dramma nel vedere il figlio senza vita, con il volto tumefatto e un proiettile nel petto. Il maestro Russo, direttore della Nuova Orchestra Scarlatti, ha annunciato che metterà fine al suo progetto per la città.

I funerali si terranno mercoledì prossimo. La signora Di Maggio ha esortato una grande partecipazione: “Siano l’evento che segni la rinascita di Napoli”.

Parole che suonano come un accorato appello a Osimhen, Kvaratskhelia e tutti i giocatori del Napoli, affinché siano presenti in massa per dare un segnale forte alla cittadinanza e isolare la violenza.