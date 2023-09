“Forza Napoli” Sarri risponde con il dito medio. Tifosi azzurri furiosi sul web: “Ci hai mostrato il tuo vero volto” – VIDEO

Maurizio Sarri, risponde con il dito medio ad un tifoso che incitava il Napoli. Bufera sul web contro l’ex comandante azzurro.

Maurizio Sarri, un tempo amato comandante del Napoli, provoca una bufera di critiche sui social media con un gesto controverso.

Forza Napoli” Sarri risponde con il dito medio.



I tempi in cui Maurizio Sarri era il beniamino dei tifosi del Napoli sembrano ormai un lontano ricordo. L’uomo che aveva fatto sognare una città intera con un calcio spettacolare è oggi al centro di una polemica che ha infiammato i social network.

Il Passato Dorato

Nonostante non abbia portato trofei a Napoli, Sarri era riuscito a conquistare il cuore dei tifosi azzurri con un gioco accattivante e dinamico. Era il 2017-2018, e il Napoli sotto la sua guida aveva sfiorato la conquista dello scudetto, finendo per cedere alla Juventus in una stagione segnata da polemiche e sospetti arbitrali.

Il Cambio di Maglia

Dopo un’esperienza vincente al Chelsea, dove conquistò l’Europa League, Sarri accettò l’offerta della Juventus, vincendo anche lo scudetto. Un passaggio che già aveva fatto storcere il naso a molti tifosi del Napoli, ma che oggi sembra un dettaglio in confronto a quanto accaduto di recente.

Il Gesto Che Fa Discutere

Mentre si trovava alla stazione in previsione della prossima partita della Lazio contro il Napoli, Sarri è stato accolto da un tifoso del Napoli con un “Forza Napoli”. La sua risposta? Un dito medio.

La Bufera sui Social

Il gesto ha scatenato una vera e propria bufera sui social media, con tifosi infuriati che hanno preso d’assalto piattaforme come Twitter e Instagram per esprimere il loro disappunto. Terminologia come “traditore”, “vergogna” e “uomo piccolo” sono solo alcune delle parole utilizzate per descrivere l’allenatore toscano.

Commenti Social dei Tifosi del Napoli su Sarri e il “Dito Medio”

🔵⚽ [@NapoliWarrior]:

“Sarri, sei una vergogna! Un traditore di prima categoria. Dopo questo, spero che la tua carriera affondi. #SarriVergogna”

🔵🔵 [@SanPaoloFury]:

“Ti abbiamo reso famoso e tu ci ripaghi con un dito medio? Sei una piaga, Sarri. #EsciDallaNostraStoria”

⚽🔵 [@PartenopeoRabbioso]:

“Non meriti nemmeno di nominare il nome Napoli, schifoso traditore. Spero che tu fallisca miseramente in tutto ciò che fai. #BruciaSarri”

🔵🔵 [@ForzaNapoliSempre]:

“Questo gesto ti ha fatto perdere ogni briciolo di dignità e rispetto. Sei un uomo piccolo, Sarri. #NessunRispetto”

🔵⚽ [@TrueNapoliFan]:

“Ti sei comportato come un ragazzino immaturo. Sarri, hai perso ogni credibilità. Puoi anche sparire, per noi non esisti più. #SarriWho”

⚽🔵 [@NapoliDieHard]:

“Avrai altre squadre, Sarri, ma ti garantisco che nessuna ti amerà come abbiamo fatto noi. E tu ci rigrazi così? Vergognati! #SarriSciacallo”