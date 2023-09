Lazio, Provedel: “A Napoli Servirà la Partita Perfetta, Siamo Pronti a Vincere!'”

Il portiere della Lazio, Ivan Provedel, condivide il suo punto di vista sulla prossima partita di campionato contro il Napoli.

CALCIO NAPOLI. in vista della cruciale partita contro il Napoli, Ivan Provedel, il portiere della Lazio, ha parlato con i canali ufficiali della squadra. E le sue parole fanno ben sperare i tifosi della Lazio.

“Ogni Partita è a Sé”

Provedel ha iniziato con un tono fiducioso: “Domani servirà una partita perfetta. Faremo di tutto per portare a casa punti, sfruttando le mancanze del Napoli.” L’atleta ha sottolineato l’importanza di non sottovalutare nessun avversario, citando le recenti sconfitte contro Lecce e Genoa come lezioni preziose per il resto del campionato. “Il campionato è equilibrato. Se non sei al top, puoi perdere punti con chiunque,” ha affermato.

Prossimi Obiettivi in Europa

Il discorso si è poi spostato sul palcoscenico europeo. La Lazio sta partecipando alla Champions League e Provedel ha detto: “In Champions abbiamo avuto un girone difficile, ma in Europa non ci sono raggruppamenti semplici. Dovremo fare del nostro meglio per poter andare agli ottavi di finale.”

Integrazione dei Nuovi Arrivati

Provedel ha anche parlato dei nuovi arrivati nella squadra, sottolineando che si stanno adattando bene nonostante le difficoltà che spesso si incontrano nel cambiare ambiente. Ha fatto specifico riferimento a Sepe, che già conosceva, e a Mandas, che è appena arrivato: “Sono molto contento dei miei compagni,” ha detto.

Provedel sfida il Napoli

Con una partita critica all’orizzonte contro i campioni d’Italia, la fiducia e il morale sembrano essere alti nella squadra della Lazio. Provedel ha chiaramente espresso che la squadra è concentrata e determinata a fare di tutto per vincere. La loro prestazione contro il Napoli sarà sicuramente un banco di prova per valutare quanto questa squadra possa davvero aspirare a fare questa stagione.

Con questi commenti incisivi, Ivan Provedel ha lanciato un messaggio chiaro a tutti: la Lazio è pronta a dare il massimo per ottenere un risultato positivo. Sarà interessante vedere se questa determinazione si tradurrà in una prestazione efficace sul campo.