Mercato Napoli, Corbo critica: “Fatto al computer. Supervalutazione di Micheli in un ruolo non suo”

Il giornalista Antonio Corbo ha rilasciato interessanti dichiarazioni sul primo mercato del Napoli andato in scena senza Giuntoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI – Nella puntata odierna di Forza Napoli Sempre su Radio Marte, il noto editorialista Antonio Corbo ha espresso alcune perplessità sulla prima campagna acquisti del Napoli senza il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, passato recentemente alla Juventus.

Secondo Corbo, “si dice che al suo posto il mercato lo abbia fatto Maurizio Micheli. Lui però è un uomo che vive dietro al computer, dove guarda le immagini dei giocatori: è uno scout, mentre un altro conto è diventare l’uomo di riferimento del mercato di una big italiana. C’è stata una supervalutazione di Micheli in un ruolo non suo”.

Il giornalista ha ricordato come Giuntoli “nel giro di qualche anno, ha inanellato diversi acquisti importanti, non ultimi Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia”. Mentre Micheli “è stato supervalutato in un ruolo non suo”.

Corbo si è poi soffermato sul dg azzurro Chiavelli, definendolo “uno scienziato dei contratti, uomo dei conti, un fenomeno”. Tuttavia, qualora fosse vero che anche lui abbia preso parte alle scelte di mercato, “allora posso farlo pure io”, ha ironicamente concluso il giornalista.

In chiusura, un consiglio di Corbo al presidente De Laurentiis: “Deve prendere la squadra in mano e farlo da presidente, ma anche da padre di famiglia”.