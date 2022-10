Del Genio, gabbia di Juric per Kvaratskhelia? Non vorrei contraddire nessuno ma…

Napoli-Torino Juric potrebbe preparare una gabbia per Kvaratskhelia , l’esperto di tattica Paolo Del Genio non la pensa così.

CALCIO NAPOLI– Il Napoli di Luciano Spalletti ospita il Torino di Ivan Juric al Maradona al rientro dalla sosta, giocandosi la testa della classifica.

Luciano Spalletti in conferenza stampa ha confermato, ancora una volta, di avere le idee chiare, intervenendo in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino di Ivan Juric. Il Napoli vuole lottare per lo Scudetto fino alla fine.

Non si è giunti neanche a metà stagione in Serie A, ma gare come quella tra Napoli e Torino hanno già il sapore di spartiacque per il futuro.

Juric potrebbe derogare al suo tipico schema con due trequartisti puri, scivolando dal due-uno all’uno-due. Una mossa agevolata dalle caratteristiche di Miranchuk: più seconda punta, meno trequarti.

Accanto avrà Sanabria e alle spalle Vlasic, al quale sarà chiesto anche di spegnere Lobotka, una delle principali fonti di gioco. In difesa è pronta una trappola per Kvara: duello a tutto campo con Djidji, con Lukic e Singo chiamati a un pomeriggio di sacrificio nel coprire i fianchi. Un anno fa, all’andata, il croato fece soffrire il Napoli al Maradona, in una serata decisa da uno spunto di Osimhen. Era accaduto anche ai tempi del Verona.

Paolo Del Genio giornalista ed esperto di tattica non crede che Juric prepari una gabbia per Kvaratskhelia:

“Qualcuno ha parlato di una gabbia su Kvaratskhelia ma non è così. Non vorrei offendere nessuno, ma io la penso diversamente. Il Torino non può fare nessuna gabbia anche perché gioca uomo contro uomo. Qualora predisponesse una gabbia per il georgiano, lascerebbe liberi ampi spazi per gli avversari”.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-TORINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone Kvaratskhelia.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.