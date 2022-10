Napoli-Torino, i convocati di Spalletti: c’è Politano assente Osimhen

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per Napoli-Torino. Torna a disposizione Matteo Politano.

CALCIO NAPOLI – Napoli-Torino, gli azzurri di Spalletti tornano in campo, dopo la sosta per le nazionali, oggi alle 15 allo stadio Maradona contro il Toro di Juric. L’obiettivo sono i tre punti per continuare la corsa al vertice della classifica. Luciano Spalletti deve rinunciare ancora al centravanti Victor Osimhen, ormai vicino al rientro, ma ritrova Matteo Politano. Sono in tutto 24 i convocati dal tecnico di Certaldo.

Tra i convocati di Spalletti per Napoli-Torino c’è anche il messicano Hirving Lozano. Resta a casa, per influenza, il giovane Gaetano. Andiamo ora a vedere l’elenco diramato da Spalletti per oggi pomeriggio, quando lo stadio si colorerà ancora una volta di azzurro con 40 mila spettatori attesi sugli spalti.

NAPOLI-TORINO I CONVOCATI DI SPALLETTI

CONVOCATI: Meret, Marfella, Sirigu, Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera, Mario Rui, Zedadka, Ostigard, Juan Jesus, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski, Kvaratskhelia, Lozano, Raspadori, Politano, Simeone.

PROBABILI FORMAZIONI



Nel Napoli l’unico dubbio riguarda il cuore del tridente d’attacco, dove Raspadori appare in vantaggio sul ‘Cholito’ Simeone. Per il resto formazione tipo, con uno tra Politano, Lozano (entrambi recuperati) ed Elmas ad agire sull’out di destra.

Juric ritrova Miranchuk, che contende una maglia sulla trequarti a Radonjic, mentre sugli esterni scalpita Lazaro. Linetty in mediana con Lukic, dubbio Djidji-Schuurs in difesa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone Kvaratskhelia.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.