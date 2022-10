Napoli-Torino: Politano il prescelto, ci sono tre ballottaggi

Napoli-Torino, le probabili formazioni, tre ballottaggi per Spalletti: Simeone sfida Raspadori, Politano, Lozano e Zerbin si giocano un posto da titolare. Il signor Luciano in conferenza stampa non si è sbilanciato sulla formazione, come suo solito. Al momento ci sono tre ballottaggi in essere, anche perché il rientro dalle Nazionali può sconvolgere i piani e la condizioni fisica, non stressata da viaggi internazionali, può influire sulle scelte del tecnico.

Napoli-Torino: ‘sfida’ Simeone-Raspadori

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Tornando ai problemi di formazione, Spalletti non dovrebbe cambiare molto ma deve decidere un esterno destro con i due candidati non in ottime condizioni. Perché Lozano è rientrato solo giovedì notte da oltre oceano. Se saranno confermate le sensazioni di ieri a Castel Volturno, dovrebbe essere Matteo Politano il prescelto. L’azzurro ha recuperato in fretta l’infortunio alla caviglia destra e proprio ieri si è allenato a pieno ritmo. E in ogni caso c’è pronto Alessio Zerbin che ha grande voglia di crescere e fare esperienza, dopo gli esordi in Nazionale, Serie A e pure Champions League. Stamattina comunque Spalletti guarderà bene tutti in faccia, per capire se hanno recuperato le fatiche dei viaggi. Se no opererà qualche cambio. In attacco l’allenatore Ivan Juric sta per presentare il tridente composto da Vlasic, Miranchuk e Sanabria. Sarà la prima volta che i tre attaccanti granata partiranno insieme dal primo minuto in questa stagione. Al centro della difesa ci sarà Alessandro Buongiorno, reduce da un ottimo inizio di campionato: è stato finora il difensore scelto da Juric per le grandi sfide. Ha già affrontato brillantemente Immobile, Zapata e Dzeko, oggi per lui ci sarà l’esame napoletano“.