Napoli, contromossa di Spalletti per mandare a vuoto il pressing del Torino

Le scelte tattiche potranno fare la differenza nella sfida tra Napoli e Torino. Come già dimostrato in passato, Ivan Juric è un osso duro per il Napoli che non ha mai avuto vita facile con il trainer ex Genoa ed Hellas Verona. Come si legge nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti ha un’idea chiara per evitare il pressing alto dei granata. Le squadre di Ivan Juric sono solite applicare questa strategia di gioco con marcature sempre uomo contro uomo. E questo di certo accadrà anche oggi pomeriggio alle 15 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli, nella gara valevole per l’ottava giornata della Serie A.

Il celebre quotidiano rosa entra nel dettaglio e spiega quali potranno essere le scelte del trainer partenopeo: “E sempre per evitare l’aggressione alta del Torino, Spalletti chiederà ai suoi centrocampisti maggiore mobilità per togliersi dalla morsa del pressing e cercare spazi nella trequarti avversaria. Il polacco Zielinski sarà quello che si inserirà di più, a ridosso delle punte. Ma anche Anguissa ultimamente sta prendendo gusto ad arrivare in zona gol, sfruttando anche l’ottimo dribbling di cui è dotato. Anche Lobotka, con i suoi cambi di direzione, dovrà cercare di far girare palla velocemente “nascondendola” al Toro”.