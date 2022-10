Torino, Juric intende mettere la museruola a Lobotka e Kvaratskhelia

Dopo due settimane di stop torna il campionato con la sfida tra Napoli e Torino. Le due compagini si affronteranno alle 15 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si focalizza sulle scelte tattiche di Ivan Juric, allenatore del Torino che ha intenzione di ottenere punti dalla sfida odierna dopo le due sconfitte in campionato: “L’impressione è che la prima mossa del Toro anti-Napoli riguardi proprio l’attacco. Juric potrebbe derogare al suo tipico schema con due trequartisti puri, scivolando dal due-uno all’uno-due. Una mossa agevolata dalle caratteristiche di Miranchuk: più seconda punta, meno trequarti”.

“Accanto avrà Sanabria e alle spalle Vlasic, al quale sarà chiesto anche di spegnere Lobotka, una delle principali fonti di gioco. In difesa è pronta una trappola per Kvara: duello a tutto campo con Djidji, con Lukic e Singo chiamati a un pomeriggio di sacrificio nel coprire i fianchi. Un anno fa, all’andata, il croato fece soffrire il Napoli al Maradona, in una serata decisa da uno spunto di Osimhen. Era accaduto anche ai tempi del Verona. Servirà un Toro perfetto per mettere in pratica le lezioni di Juric”, riferisce il quotidiano che entra nel dettaglio per spiegare le scelte del trainer granata.