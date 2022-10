Il Mattino – Kim il Manchester United non molla: ecco la situazione

Kim Min-jae piace al Manchester United, secondo quanto riferisce Il Mattino, il club inglese è ancora interessato al giocatore. Dell’interesse dei Reds si è parlato già nelle scorse settimane, ma al momento il Napoli non ha la minima intenzione di cedere il giocatore. Anche perché la clausola rescissoria di Kim non è valida per gennaio.

Ma secondo il quotidiano partenopeo il Manchester United continua a tenere d’occhio Kim. Il giocatore coreano sta impressionando tutti, dato che ha avuto un impatto devastante sulla Serie A. Il Napoli lo ha preso al posto di Koulibaly, ceduto al Chelsea per 40 milioni di euro. Giuntoli per acquistare Kim ha investito 20 milioni di euro, ma ha dovuto inserire una clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Clausola che a quanto pare non scoraggia il Manchester United che segue il calciatore.

Il Napoli ne farebbe immediatamente un’ottima plusvalenza, ma difficilmente De Laurentiis vende un giocatore alla prima sessione di calciomercato. Inoltre il coreano si è ambientato bene a Napoli e potrebbe decidere di continuare a vestire la maglia azzurra anche nel prossimo futuro.