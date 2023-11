Del Genio non risparmia frecciate a Marelli: “bravi Behrami e Parolo”

Paolo Del Genio ha punzecchiato ironicamente Luca Marelli per le proteste sull’arbitraggio di Udinese-Milan.

CALCIO NAPOLI. Paolo Del Genio, noto giornalista napoletano, da sempre attento alle dinamiche arbitrali, non ha perso l’occasione per lanciare l’ennesima frecciatina all’indirizzo di Luca Marelli.

Commentando la vittoria del Napoli contro la Salernitana, Del Genio ha elogiato la prova di Raspadori e la reazione della squadra. Poi però ha punzecchiato l’ex arbitro e moviolista per le vibranti proteste sul rigore concesso all’Udinese nel match contro il Milan.

“Mai visto Marelli così arrabbiato per un penalty, sarà un caso…” l’affondo ironico di Del Genio via social.

Non è la prima volta che Del Genio lancia stoccate all’ex direttore di gara. Già in passato aveva messo nel mirino i commenti di Marelli, accusandolo di non mantenere una posizione equilibrata.

“Complimentia Parolo e Behrami che hanno replicato con forza ad un Marelli mai visto così arrabbiato per un rigore concesso, come quello contro il Milan”.