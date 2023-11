Il Corriere dello Sport Non Perdona il Napoli: “Ha faticato contro una modesta provinciale”

Nonostante il successo per 2-0 sulla Salernitana, il Napoli non convince il Corriere dello Sport che evidenzia le difficoltà dei campioni d’Italia contro l’ultima in classifica.

Notizie calcio Napoli – Il Napoli ha vinto 2-0 contro la Salernitana, ma il successo non ha convinto il Corriere dello Sport. Il quotidiano ha messo in luce una prestazione che non ha rispecchiato le aspettative, nonostante i partenopei si siano confermati campioni d’Italia in carica.

Il Gol di Raspadori: Contestazioni e Polemiche Il gol apripista di Giacomo Raspadori ha sollevato dubbi e contestazioni. La Salernitana ha protestato per un presunto fuorigioco non segnalato, ma il gol è stato convalidato, lasciando spazio a discussioni post-partita.

Il Corriere dello Sport non Approva Il Corriere dello Sport non ha esitato a criticare la prestazione del Napoli, sottolineando come la squadra abbia “annaspato contro una modesta provinciale”, nonostante la classifica avversaria. Il giornale ha espresso preoccupazione per i futuri impegni della squadra, che potrebbero rivelarsi più ardui.

Prossime Sfide per il Napoli Il cammino del Napoli non si ferma, e le prossime partite saranno cruciali per dimostrare il vero valore della squadra. Il Corriere dello Sport attende con interesse di vedere come i partenopei affronteranno gli imminenti scontri di campionato.

Resta Aggiornato con napolipiu.com Per tutte le ultime notizie e aggiornamenti sul Napoli, continua a seguire napolipiu.com. Scopri di più sulle reazioni del mondo del calcio e non perderti nessuna novità sui tuoi campioni d’Italia.