Del Genio: “Chiesa al Napoli con ingaggio da 8mln? Nemmeno per Osimhen si spingono a tanto”

Paolo Del Genio ha detto la sua sulle voci di mercato che vedono un possibile approdo di Chiesa al Napoli e di Zanoli alla Juventus.

Le voci che circolano da diversi giorni riguardano un possibile trasferimento di Cristiano Giuntoli alla Juventus, con il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis che si sarebbe detto disposto a lasciarlo partire un anno prima della scadenza del contratto, a determinate condizioni. Ed il possibile approdo del direttore sportivo alla corte di Massimiliano Allegri potrebbe aprire la strada a possibili intrecci tra Napoli e Juventus su alcuni giocatori di grande interesse, tra cui Federico Chiesa, da tempo nel mirino del presidente Aurelio De Laurentiis, e Alessandro Zanoli che potrebbe invece trasferirsi a Torino, alla Juventus.

Durante un’intervista televisiva, il giornalista Paolo Del Genio ha risposto proprio ad una domanda posta da un tifoso del Napoli riguardante le voci di mercato che coinvolgono Chiesa. Uno dei tifosi azzurri ha avuto l’opportunità di esprimere la sua curiosità attraverso Telecapri, chiedendo: “Quanto c’è di vero nelle voci che vorrebbero Federico Chiesa al Napoli e Alessandro Zanoli alla Juventus?“. Il giornalista Paolo Del Genio ha prontamente risposto: “Sinceramente ci credo poco. Sarei molto contento se Chiesa dovesse approdare al Napoli, anche se è un calciatore soggetto a frequenti infortuni”.

“Apriamo magari una piccolissima porticina perché l’agente ha chiarito di non avere mai chiesto un ingaggio di otto milioni di euro. Ma faccio un ragionamento: se il Napoli, per Osimhen, si può spingere fino a 6, 6.5 milioni di euro, come potrebbe offrirne altrettanti a Chiesa? Sinceramente non credo nemmeno all’eventualità che Zanoli vada alla Juventus anche se è una notizia che ho ascoltato da qualche parte”, ha aggiunto Paolo Del Genio durante la sua intervista.