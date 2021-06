De Magistris sui vaccini: “Siamo tutti cavie, sapremo solo tra qualche anno cosa ci hanno inculato”

Luigi De Magistris sindaco di Napoli e candidato a presidente della Regione Calabria ha parlato di Covid 19 e vaccini ai microfoni di Tagadà trasmissione che va in onda su La 7. Le dichiarazioni di De Magistris stanno facendo molto discutere, perché ad un certo punto il sindaco di Napoli ha detto: “Siamo tutti cavie, e sapremo quello che ci hanno incolato nel braccio solo qualche anno. Questo mi pare evidente, perché la sperimentazione per i vaccini contro il Covid 19 è stata fatta in poco tempo“.

Sempre De Magistris ha poi redarguito il presidente della Regione Campania De Luca dicendo: “Persone di buon senso si devono affidare ai medici, alla scienza ed a quanto ci dice il comitato tecnico scientifico e l’Istituto Superiore di sanità. Non come De Luca che si inventa virologo, esperto del farmaco o ricercatore“. Dichiarazioni davvero molto contrastanti quelle rese da De Magistris sui vaccini, dato che prima parla di dubbi sulle sostanze che vengono iniettate alle persone, alimentando le voci e la paure sui vaccini. Ma allo stesso tempo il sindaco di Napoli dice a tutti di affidarsi alla scienza.