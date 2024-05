De Maggio, l’incontro con Politano e il retroscena: “Matteo allora arriva Conte?”

Il retroscena sul possibile arrivo di Antonio Conte al Napoli rivelato da Valter De Maggio dopo un incontro con l’azzurro Matteo Politano.

Nel corso della trasmissione Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Valter De Maggio ha svelato un retroscena intrigante riguardante Matteo Politano, attaccante del Napoli. Durante lo spettacolo di Peppe Iodice al Maradona, De Maggio ha approfittato della presenza di Politano per chiedergli del presunto arrivo di Antonio Conte sulla panchina partenopea.

Politano, pur apparendo sereno e sorridente, ha mantenuto un atteggiamento riservato riguardo alla questione. “Valter, in realtà non so niente. Non lo so veramente”, ha risposto l’attaccante all’insistenza del giornalista.

Questa breve interazione lascia spazio a molte speculazioni riguardo al possibile coinvolgimento di Conte nel progetto del Napoli per la prossima stagione. Tuttavia, Politano sembra essere stato ben informato o comunque ha deciso di non rivelare nulla riguardo alle voci di mercato.

Il silenzio dell’attaccante potrebbe essere interpretato come un segno di riserbo da parte del club riguardo alle trattative in corso o, viceversa, potrebbe indicare che le voci su Conte non sono fondate.

Ciò che è certo è che l’attesa per l’annuncio ufficiale riguardante il futuro allenatore del Napoli continua, mentre i tifosi rimangono in trepidante attesa per conoscere le mosse della dirigenza in vista della prossima stagione calcistica.