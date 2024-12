De Maggio: “Il primo colpo già chiuso: arriva a gennaio, ma c’è un patto speciale”

Valter De Maggio rivela l’acquisto del terzino barese per giugno. Trattativa avviata anche per l’esterno della Fiorentina, con Folorunsho possibile contropartita.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha svelato importanti novità sul mercato del Napoli durante la trasmissione Radio Goal. Il club azzurro avrebbe già definito il primo colpo per la prossima stagione.

“Biraghi andrà via dalla Fiorentina, come confermato anche da Palladino”, ha rivelato De Maggio, “Al momento c’è un pour parler tra Manna e Giuffredi. Bisognerà capire se ci sono i presupposti per il trasferimento a Napoli e se Folorunsho potrebbe entrare nell’operazione con la Fiorentina”.

Il direttore dell’emittente radiofonica ha poi confermato l’interesse per altri obiettivi: “Dorgu e Bonny sono due piste molto calde per il Napoli, così come Kiwior”. Ma la notizia più importante riguarda il primo colpo in vista della prossima stagione: “Il Napoli prenderà Dorval a gennaio, ma lo lascerà a Bari fino a fine stagione”.