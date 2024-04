De Laurentiis voleva punirli, ma Calzona e Di Lorenzo gli fanno cambiare idea: colpo di scena prima della Roma

De Laurentiis aveva inizialmente deciso il ritiro punitivo dopo il ko con l’Empoli, ma ha cambiato idea. Gli azzurri andranno in ritiro solo per la vigilia della gara con la Roma.

Dopo l’iniziale intenzione di punire la squadra con un lungo ritiro punitivo in seguito al deludente ko con l’Empoli, Aurelio De Laurentiis ha modificato nuovamente i suoi piani riguardo il Napoli.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente partenopeo aveva valutato l’ipotesi di un ritiro ad oltranza per i suoi giocatori, arrivando persino a cercare strutture idonee per ospitarli. Una decisione presa nell’immediato dopo-gara del Castellani, con De Laurentiis “legittimamente deluso e arrabbiato“.

Tuttavia, dopo due confronti con l’allenatore Francesco Calzona e il capitano Giovanni Di Lorenzo, il numero uno azzurro ha nuovamente cambiato rotta.

Niente ritiro lungo, ma…

La soluzione del ritiro prolungato è stata definitivamente accantonata in quanto non ritenuta più produttiva da De Laurentiis dopo i colloqui con Calzona e Di Lorenzo.

Gli azzurri dunque non andranno in ritiro per tutta la settimana come inizialmente prefigurato dal patron dopo la débacle di Empoli.

…solo per la vigilia con la Roma

Tuttavia De Laurentiis non ha completamente abbandonato l’idea del ritiro. Sempre secondo il Corriere dello Sport, il Napoli andrà regolarmente al ritiro pre-gara in vista della delicata sfida interna di domenica contro la Roma di De Rossi.

Un piccolo “cambiamento di programma” rispetto alle abitudini consolidate, ma ben lontano dall’iniziale ipotesi del ritiro punitivo estenuante ventilata a caldo da De Laurentiis.

Un compromesso che permetterà alla squadra di preparare la gara con la Roma con maggiore concentrazione e compattezza, pur evitando eccessive tensioni prolungate con una chiusura totale del gruppo.

Una soluzione di buon senso che De Laurentiis ha scelto per provare a scuotere lo spirito dei suoi giocatori in vista di un crocevia fondamentale per il finale di stagione.