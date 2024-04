Di Marzio: “Niente ritiro per il Napoli, De Laurentiis valuta tre nomi per la panchina”

Nonostante la crisi di risultati, il Napoli non andrà in ritiro. De Laurentiis pensa al nuovo allenatore e valuta i profili di Conte, Pioli e Gasperini per la panchina.

Arrivano aggiornamenti importanti sul fronte Napoli, con novità sia sulla possibilità di un ritiro punitivo che sul nome del prossimo allenatore da affidare la panchina per la prossima stagione.

Niente ritiro nonostante la crisi

Contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato, il presidente De Laurentiis non manderà la squadra in ritiro malgrado il periodo di profonda crisi e i deludenti risultati come il ko di Empoli.

L’indiscrezione arriva direttamente da Sky Sport, che conferma come non ci sarà alcun ritiro punitivo dopo quello già effettuato a inizio gennaio con Mazzarri.

La scelta del nuovo allenatore

Nel frattempo, si inizia a delineare con maggiore chiarezza il quadro sui possibili nomi per la sostituzione di Calzona sulla panchina azzurra.

Secondo le informazioni riportate da Gianluca Di Marzio, i tre principali candidati sarebbero Antonio Conte, Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini.

Il piano di Conte

L’ex CT della Nazionale avrebbe già le idee chiare sul mercato da attuare in caso di approdo a Napoli. Conte non freneebbe la cessione di Osimhen, chiedendo inoltre un centrocampista alla Koopmeiners, un attaccante come Lukaku e un difensore di spessore.

Gasperini pista calda

La candidatura che più stuzzica De Laurentiis sarebbe però quella di Gasperini. Il patron azzurro ha già provato a prelevarlo dall’Atalanta in passato, ma i bergamaschi sembrano intenzionati a trattenerlo.

Pioli la “via di mezzo”

Un’alternativa potrebbe essere rappresentata da Stefano Pioli, una sorta di “via di mezzo” tra le altre opzioni secondo Di Marzio. Sarà De Laurentiis insieme al ds Manna a decidere il profilo più adatto.

Insomma, mentre il ritiro è definitivamente accantonato, in casa Napoli si inizia a ragionare concretamente sul prossimo allenatore, con Conte, Pioli e Gasperini che sembrano i nomi più caldi al momento. Settimane calde per definire la guida tecnica della prossima annata.