De Laurentiis si gode il ritorno in Champions: «Sarà una stagione di enorme importanza»

Il Napoli è pronto a lasciarsi definitivamente alle spalle una stagione travagliata per guardare con rinnovato entusiasmo al futuro. Il presidente Aurelio De Laurentiis, nel week-end trascorso a Ischia insieme al direttore sportivo Giovanni Manna, ha ribadito il suo orgoglio per quanto conquistato e la voglia di riprendersi la scena anche in Europa.

«Si torna in Champions League e per la prima volta assaporeremo la nuova formula, con tutte quelle partite», ha dichiarato De Laurentiis, come riportato da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport. Il presidente azzurro ha ricordato con emozione la parata sul Lungomare: «350 mila persone che con maturità ed educazione hanno accompagnato i due pullman nel loro percorso e altri 70 milioni che ci hanno seguito in tv – e chi meglio di Conte, può essere garanzia nel nostro cammino».

L’obiettivo, ora, è affrontare la stagione del ritorno in Champions con un progetto ambizioso e ben strutturato: almeno dieci nuovi acquisti sono previsti per rinforzare la rosa e garantire competitività su tutti i fronti, dalla Serie A alla Supercoppa, passando per la Coppa Italia e l’Europa.

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, si cercherà un difensore centrale tra Beukema e Gatti, mentre a centrocampo la priorità è Frattesi. Occhi puntati anche su Sudakov, Kang-in Lee e il ritorno dell’interesse per le ali offensive come Zhegrova, Lang e Ndoye, con l’obiettivo di aumentare il potenziale realizzativo.

Sul fronte attacco, in attesa di cedere Osimhen e fare cassa, resta saldo il pilastro Lukaku, ma si valutano anche i profili di Jonathan David, Bonny e – sebbene più complicato – Viktor Gyokeres. Anche Raspadori e Simeone potrebbero essere ceduti per finanziare il nuovo ciclo.

De Laurentiis ha chiosato così: «Sappiamo quali saranno gli obiettivi futuri: si va in Champions e ci saranno quattro manifestazioni da onorare». Un messaggio chiaro, rilanciato dalla proprietà, che certifica come il Napoli voglia tornare a brillare anche sul palcoscenico internazionale.