24 Novembre 2025

De Laurentiis si congratula con Fico: «Il Sud sarà decisivo per l’Italia»

redazione 24 Novembre 2025
De Laurentiis

De Laurentiis - fonte lapresse - napolipiu.com

In concomitanza con lo spoglio delle elezioni regionali in Campania – che al momento vedono Roberto Fico, candidato del centrosinistra, in vantaggio – è arrivato un messaggio pubblico da parte del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il numero uno azzurro, tramite un post pubblicato sulla piattaforma X, ha voluto rivolgere un augurio ufficiale all’ex presidente della Camera.

«Roberto Fico, nuovo Presidente della Regione Campania, succede a Vincenzo De Luca. A lui gli auguri di buon lavoro per una Regione che ha molto da lavorare, in un momento in cui l’Italia avrà sempre più bisogno del Sud. In bocca al lupo e congratulazioni a Roberto Fico!», ha scritto De Laurentiis.

Un messaggio di congratulazioni che arriva mentre lo scrutinio è ancora in corso, e che sottolinea l’importanza strategica della Campania nel panorama politico ed economico nazionale.

Altro

mazzocchi-lapresse-napolipiu.com (1) (1)

Il personaggio – Mazzocchi, l’applauso del Maradona dopo 183 giorni

redazione 24 Novembre 2025
e270a03bfb

Gazzetta dello Sport: “Napoli, Conte ci pensa: Politano insidia Lang e Neres”

redazione 24 Novembre 2025
Conte e De Laurentis (LaPresse) Napolipiu

Il Mattino: Conte: «La squadra è stata, è e sarà sempre con me»

redazione 23 Novembre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com (7)

Gazzetta dello Sport: “Riecco Conte”

redazione 23 Novembre 2025
fa73ae3b2c

Corriere dello Sport: “Il Napoli è mio”

redazione 23 Novembre 2025
f2f10593d5

Mimì e Cocò trascinano il nuovo Napoli

redazione 23 Novembre 2025

Ultimissime

De Laurentiis

De Laurentiis si congratula con Fico: «Il Sud sarà decisivo per l’Italia»

redazione 24 Novembre 2025
mazzocchi-lapresse-napolipiu.com (1) (1)

Il personaggio – Mazzocchi, l’applauso del Maradona dopo 183 giorni

redazione 24 Novembre 2025
De Biasi: "Il Napoli può battere chiunque. Hysaj lo farei giocare sempre"

De Biasi avverte il Napoli: «Il Qarabag può far male. Hanno due squadre e una proprietà ricchissima»

redazione 24 Novembre 2025
e270a03bfb

Gazzetta dello Sport: “Napoli, Conte ci pensa: Politano insidia Lang e Neres”

redazione 24 Novembre 2025
0189616d2f (2)

Corriere dello Sport: “Napoli, notte da bomber: Hojlund deve svegliarsi”

redazione 24 Novembre 2025