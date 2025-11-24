De Laurentiis si congratula con Fico: «Il Sud sarà decisivo per l’Italia»
In concomitanza con lo spoglio delle elezioni regionali in Campania – che al momento vedono Roberto Fico, candidato del centrosinistra, in vantaggio – è arrivato un messaggio pubblico da parte del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il numero uno azzurro, tramite un post pubblicato sulla piattaforma X, ha voluto rivolgere un augurio ufficiale all’ex presidente della Camera.
«Roberto Fico, nuovo Presidente della Regione Campania, succede a Vincenzo De Luca. A lui gli auguri di buon lavoro per una Regione che ha molto da lavorare, in un momento in cui l’Italia avrà sempre più bisogno del Sud. In bocca al lupo e congratulazioni a Roberto Fico!», ha scritto De Laurentiis.
Un messaggio di congratulazioni che arriva mentre lo scrutinio è ancora in corso, e che sottolinea l’importanza strategica della Campania nel panorama politico ed economico nazionale.