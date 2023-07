Presentazione maglia SSC Napoli, ADL annuncia il nuovo dirigente: Giuntoli completamente dimenticato

Durante la presentazione delle nuove maglie del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha annunciato anche una novità nella dirigenza.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Durante la presentazione delle nuove maglie della SSC Napoli, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha annunciato un importante cambiamento dirigenziale, che ha completamente oscurato Cristiano Giuntoli, figura chiave della squadra.

“È un’epoca nuova, perché dopo 33 anni lo Scudetto è tornato a Napoli. La città ha reagito in modo straordinario, attirando l’attenzione dei media internazionali. Ancora oggi se ne parla e le strade sono adornate di festoni. Questa passione non avrà mai fine”, ha dichiarato De Laurentiis. “Spero di fare bene quest’anno. Ho scelto un grande allenatore che condivide la nostra visione di internalizzazione e può continuare il lavoro iniziato dal nostro predecessore, Luciano Spalletti”.

Il presidente ha poi omesso completamente Cristiano Giuntoli, ex dirigente del Napoli. “Sembra impossibile vincere senza una figura come Maradona, ma grazie a un modello unico basato sulla sostenibilità e su un livello di scouting di prim’ordine, che ringrazio Micheli, capo degli scouting, presente qui con noi. Questo modello vincente ci ha portato a partecipare alle competizioni europee per 15 anni consecutivi. Non si tratta solo di una crescita sportiva, ma abbiamo anche rafforzato la nostra piattaforma di marketing. A tal proposito, abbiamo ingaggiato Tommaso Bianchini, che ha ampliato le competenze dell’intera organizzazione”.

De Laurentiis ha concluso il suo discorso: “Abbiamo esteso il nostro network a livello internazionale, sfruttando giocatori provenienti da tutto il mondo e puntando sempre di più sull’autoproduzione con Armani. Il club ha un forte legame con la città, è ampiamente presente in Italia e nel mondo dei tifosi. Siamo un ponte per la passione calcistica”.