ADL non si risparmia, che frecciata a Giuntoli: “Finalmente un non-juventino nel nostro clan”

Durante la presentazione della nuova maglia del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha lanciato una frecciata a Cristiano Giuntoli.

Tra le grandi novità della divisa azzurra si annovera la presenza di un nuovo sponsor, Ebay, rinomata piattaforma di commercio online. “Avete notato l’altra grande novità sulla manica: eBay, che da oggi porterà le nostre maglie nelle case dei tifosi del Napoli sparsi in tutti i continenti. Si tratta di un nuovo partner globale che si unisce alla nostra famiglia e sancisce la nostra vocazione internazionale”, ha affermato Aurelio De Laurentiis.

Successivamente, durante l’evento, l’esponente di Ebay, Alice Acciarri, ha rivelato il suo tifo per il Napoli, avendo un marito napoletano. A quel punto, interviene De Laurentiis con la frase: “Finalmente un non-juventino nel nostro gruppo”, facendo probabilmente riferimento a Cristiano Giuntoli, che di recente ha manifestato la sua simpatia per la Juventus. Nonostante avesse ancora un anno di contratto con il Napoli, il direttore sportivo ha insistito per trasferirsi alla Juventus, una scelta che non è stata affatto gradita ad Aurelio De Laurentiis.