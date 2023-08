De Laurentiis il mistero del 12 agosto: ‘svelato’ il perché del mancato annucio

Aurelio De Laurentiis aveva annunciato che il 12 agosto avrebbe svelato dove poteva arrivare il Napoli in questa stagione.

Notizie Calcio Napoli – Aurelio De Laurentiis, giustamente, decide quando parlare ed anche se fa una promessa, talvolta la disattende. È accaduto già in passato, è accaduto anche in questa stagione. Il presidente del Napoli con l’euforia scudetto ancora nel cuore aveva promesso, all’alba della nuova stagione, di svelare dove sarebbe arrivato il Napoli. L’annuncio doveva essere fatto il 12 agosto, ma non c’è stato.

Corriere dello Sport scrive il motivo per il quale il presidente del Napoli, ha deciso di restare in silenzio: “Aurelio De Laurentiis osserva e tace, ha evitato il 12 agosto di dire la sua, si è tenuto per sé le proprie riflessioni, ci ha messo la firma, dunque anche la faccia, cooptando per un bel po’ tutte le funzioni del presidente-manager: Mauro Meluso, il diesse, è arrivato tardi, il 13 luglio, e con garbo si è introdotto in un sistema nuovo e in un

progetto per alcuni versi già avviato ma ora assorbito“.