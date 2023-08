IL MATTINO – Napoli, vertice di calciomercato: Amrabat obiettivo di De Laurentiis e Garcia

Il Napoli vuole Sofyan Amrabat della Fiorentina, il centrocampista al centro del vertice di calciomercato con Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcia.

Notizie Calciomercato Napoli – La vicenda che riguarda Gabri Veiga scotta ancora in casa azzurra. Il Napoli aveva in mano il giocatore da inizio agosto, poi l’inserimento prepotente dell’Al-Ahli ha fatto saltare il banco, beffando il club partenopeo. Ora si cerca un altro centrocampista, anche perché servirebbe un rinforzo concreto alla squadra partenopea, che ha preso Cajuste, ma ha Demme e Gaetano in lista di sbarco.

Calciomercato: Amrabat al Napoli

Il mercato del Napoli offre ancora spunti interessanti. Si parla sempre con maggiore concretezza di Simone Pafundi dell’Udinese, ma è chiaro che non è un obiettivo principale.

Al momento si punta ad un centrocampista e un’occasione di calciomercato per il Napoli è Amrabat, di proprietà della Fiorentina. Secondo quanto scrive Il Mattino, il nome del marocchino è stato discusso durante una call a cui partecipavano De Laurentiis, Garcia, Micheli e Meluso. Tutti sono concordi con il nome di Amrabat, giocatore che aveva disputato un ottimo Mondiale in Qatar, tanto che si parlava di un interesse del Barcellona. Poi le divergenze con la Fiorentina lo hanno messo ai margini della rosa.

Amrabat ora vuole una squadra per giocare ed il Napoli può dargli questa possibilità, con annessa Champions League. Ora De Laurentiis dovrà convincere Barone a cedergli il giocatore in tempi utili, anche perché il calciomercato chiude l’1 settembre.