Colloquio ADL-Garcia dopo la vittoria di Verona: ecco cosa si sono detti

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis e il mister Garcia hanno avuto un colloquio post partita a Verona: i dettagli.

CALCIO NAPOLI. Dopo la convincente vittoria del Napoli contro il Verona, gli azzurri sono tornati in pista con una prestazione di spessore, portando a casa tre punti cruciali per la loro posizione in classifica. Il campionato rimane incerto, ma la squadra ha dimostrato di poter ancora lottare per lo Scudetto. Dopo il match contro gli scaligeri, il presidente Aurelio De Laurentiis ha tenuto un colloquio privato con l’allenatore Rudi Garcia.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il colloquio tra De Laurentiis e Garcia è avvenuto dopo la vittoria contro il Verona. Entrambi sembrano essere d’accordo sul fatto che la risposta della squadra alle turbolenze degli ultimi giorni sia stata estremamente positiva. Un dialogo che ha confermato l’unità e la determinazione della squadra a raggiungere obiettivi importanti nella stagione in corso.

Il Napoli sarà di nuovo in campo domani per affrontare l’Union Berlino nella sfida di Champions League.