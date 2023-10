Berlino il palcoscenico di Lindstrom? Garcia vuole schierarlo dal 1′ in Champions

Garcia sta considerando l’inclusione di Lindstrom come titolare nella prossima sfida di Champions tra Union Berlino e Napoli.

Jesper Lindstrom si prepara a fare il suo debutto nella capitale tedesca con la maglia del Napoli. Dopo aver dimostrato il suo valore nella Bundesliga, Lindstrom è determinato a conquistare il cuore dei tifosi partenopei e a liberarsi dell’etichetta di “oggetto misterioso” che gli è stata appiccicata addosso.

Lindstrom titolare nel Napoli: la novità della notte di Champions a Berlino

Lindstrom ha vissuto due stagioni intense nella Bundesliga, giocando con l’Eintracht Francoforte, e ora è pronto a mettere a frutto questa esperienza nella sua nuova squadra, il Napoli. Nonostante un inizio difficile, Lindstrom è visto come un investimento importante del mercato estivo, con un costo di 25 milioni di euro e tanti, compreso lo stesso mister, si aspettano qualcosa in più da lui.

Secondo Repubblica, l’allenatore Garcia sta valutando seriamente l’opzione di far partire Lindstrom dal primo minuto nella prossima partita di Champions. Nonostante l’ottima forma di Politano, Lindstrom potrebbe avere l’opportunità di brillare in campo e allontanare le varie critiche che lo hanno inizialmente accompagnato. Ecco quanto scrive Repubblica:

“La premessa è d’obbligo: Politano è uno dei protagonisti del Napoli. Lo ha dimostrato pure sabato: ha segnato ancora e ha confezionato due assist. Se si sente pronto, dunque, difficilmente resterà a riposo. Ma ha speso molto contro il Verona e quindi è normale fare una riflessione su Lindstrom, determinato a gettare via l’etichetta di oggetto misterioso che al momento gli resta appiccicata addosso”.

Berlino potrebbe diventare così il palcoscenico dove Lindstrom potrà dimostrare il suo valore e il suo talento, cercando di far dimenticare le incertezze iniziali.