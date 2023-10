Adani duro: “Napoli non è guarito, Raspadori non è ala”

Adani critica il Napoli dopo la vittoria col Verona: per lui gli azzurri non sono ancora guariti e Raspadori non rende al massimo come ala.

Notizie calcio Napoli. Daniele Adani ha espresso le sue perplessità sulla prestazione del Napoli nella vittoria per 3-1 ottenuta contro il Verona. Secondo l’opinionista, gli azzurri non possono dirsi ancora guariti nonostante il successo.

“Il Napoli non è guarito, ha concesso troppi tiri al Verona” ha dichiarato Adani nel corso della Domenica Sportiva. L’ex difensore ha criticato la fase difensiva della squadra di Garcia, apparsa a suo avviso ancora troppo permeabile.

Adani ha poi analizzato la posizione di Giacomo Raspadori, schierato come ala sinistra: “Ha giocato nel suo ruolo perché secondo me è una prima punta” le parole dell’opinionista. Raspadori dunque non convince quando viene adattato sulla fascia e rende al meglio da centravanti.

Insomma prestazione sufficiente ma non esaltante per il Napoli secondo Adani, che invita gli azzurri a non adagiarsi. Martedì sarà già tempo della delicata sfida di Champions League sul campo dell’Union Berlino. Servirà una prova di carattere.

Adani si conferma uno degli opinionisti più competenti ed obiettivi. Le sue critiche, anche quando riguardano le big come il Napoli, sono sempre argomentate e costruttive. Starà ora a Garcia correggere i difetti evidenziati e schierare Raspadori nella posizione a lui più congeniale.

