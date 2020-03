Dalla Spagna: “Salta Barcellona-Napoli” si attende l’ufficialità

Barcellona-Napoli non sarà giocata il 18 marzo 2020, ne è sicuro El Mundo deportivo che fa sapere come manchi solo l’ufficialità.

Si ferma la Liga, si fermerà molto probabilmente anche la Champions League. Il secondo turno degli ottavi di finale non sarà completato e Barcellona-Napoli non si giocherà. Il Mundo Deportivo fa sapere che alla luce della sospensione di Inter-Getafe e Siviglia-Roma anche i prossimi match di Champions League non si giocheranno. Per questo bisogna attendere l’annuncio ufficiale della Uefa che proprio in queste ore si sta riunendo con i rappresentante delle varie leghe europee.