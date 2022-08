Dalla Francia: “Fabian al Psg, Campos spazientito dal Napoli”

Fabian al Psg potrebbe liberare Navas, dalla Francia avvertono che il ds dei parigini, Campos, è spazientito dal Napoli.

Fabian Ruiz è pronto a diventare un nuovo giocatore del PSG. Il club francese lo pagherà 25 milioni di euro. La società transalpina sta sfoltendo la rosa ma contestualmente compra anche nuovi giocatori per Galtier. Oramai da tempo si parla di un passaggio di Fabian al PSG, ma ora secondo Rai Sport l’accordo è stato trovato:

“Il club francese lo pagherà in totale 25 milioni di euro, di cui 22 milioni di parte fissa e 3 milioni variabili. Possiamo dire che i dirigenti dei due club hanno trovato l’accordo totale e sono pronto a concludere l’affare. Praticamente da lunedì lo spagnolo si trasferirà alla corte di Galtier“.

In Francia però non sono cosi sicuri che la trattativa sia conclusa, anzi, il quotidiano l’Equipe lancia un grido d’allarme:

“Non si è ancora conclusa la lunga trattativa che potrebbe portare la prossima settimana Fabian Ruiz a vestire la maglia del Paris Saint Germain. Le parti lavorano da settimane per la buona riuscita dell’affare che vede coinvolto anche Keylor Navas, portiere oggetto del desiderio per il Napoli.

La dirigenza parigina sarebbe molto infastidita dal ritardo delle operazioni. Luis Campos – direttore sportivo del Psg – ha più volte provato a forzare la mano senza però riuscire ad accorciare le tempistiche dell’affare. Fabian e il Psg hanno già trovato l’accordo per un contratto di cinque anni diversi giorni fa”.

Se Fabian Ruiz è ormai in procinto di volare a Parigi, non si è ancora sbloccata la trattativa per portare Keylor Navas all’ombra del Vesuvio. Il portiere non ha ancora trovato l’accordo con il PSG sulla buonuscita che serve ad arrivare ai 18 milioni che il calciatore percepirebbe fino al 2024.

Il presidente del Napoli De Laurentiis non si smuove dall’offerta complessiva di 6-7 milioni per Navas e per concludere la trattativa, quindi, i parigini dovranno coprire il resto dell’ingaggio.

Gli ultimi giorni di mercato in casa Napoli rischiano di diventare incandescenti.