Cruciani contro il Napoli e Rrahmani, Bergonzi lo ‘zittisce’

Giuseppe Cruciani e l’ex l’arbitro durante Tiki Taka ha commentato il fallo da rigore di Giorgio Chiellini su Amir Rrahmani.

Sta facendo ancora discutere il fallo da rigore di Giorgio Chiellini su Amir Rrahmani, questa volta ad alimentare la polemica ci ha pensato Giuseppe Cruciani che a Tiki Taka ha detto: “Ma ci rendiamo conto? Ma che rigore viene fischiato? Rramhani cade a terra come se fosse morto, io non dico che non si poteva fischiare, ma di episodi simili in ogni gara ce ne sono dieci“. Insomma al grido: e allora fischiamoli tutti, Cruciani cerca di difendere l’indifendibile, dato che il rigore fischiato per fallo di Chiellini appare ineccepibile, così come sottolineato anche dall’analisi di Gazzetta dello Sport.

Se non bastasse sempre durante Tiki Taka, condotto da Piero Chiambretti su Italia 1, l’ex arbitro Mauro Bergonzi ha analizzato il fatto da rigore in Napoli-Juve: “Penso che sia più che giusto dare sia il rigore sia il cartellino giallo, il fallo è evidente“. Una sentenza quella dell’ex arbitro, che viene confermato anche dagli ospiti in studio, tutti d’accordo sulla concessione della massima punizione, arrivata grazie all’utilizzo del Var. Cruciani, quindi, deve mettersi l’anima in pace, il rigore era netto ed è inutile cercare di giustificare quello che non può essere giustificato. Poi se si vuole prendere posizione, così come linea di principio, per schierare al fianco della Juve allora è un altro discorso.