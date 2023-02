Cristiano Ronaldo: due occasioni assurde sbagliate – VIDEO

Cristiano Ronaldo contribuisce alla vittoria dell’Al Nassr contro l’Al Taawon, ma fallisce un’occasione da gol clamorosa.

L’Al Nassr, squadra saudita che annovera in rosa Cristiano Ronaldo, ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva in campionato. La squadra di casa si è imposta per 2-1 sull’Al Taawon, grazie alle reti di Ghaareb e Madu, con due assist di Ronaldo.

Con questo successo, l’Al Nassr raggiunge l’Al-Ittihad FC in testa alla classifica a quota 40 punti, confermandosi tra le candidate alla vittoria finale del torneo. La presenza di Cristiano Ronaldo in rosa, oltre ad aumentare l’interesse e l’attenzione mediatica sulla squadra, potrebbe rappresentare un valore aggiunto in termini di esperienza e determinazione per i giovani talenti locali.

Ma Durante la gara Cristiano Ronaldo si è reso protagonista anche di due occasioni clamorose. In una circostanza ha bloccato un tiro del compagno di squadra che sembrava indirizzato verso la porta col portiere spiazzato.

In un’altra occasione ha fatto una fatica incredibile ad arrivare su un pallone che andava spinto solo in porta.