Caso Juve, Sandulli: “Autosospeso? Scoprirete il motivo. Adesso ho paura”

Per il caso plusvalenze della Juve, Sandulli si è autosospeso e spiega che scopriremo il motivo in futuro: adesso ha paura

Piero Sandulli ha espresso il suo parete sulla decisione di autosospendersi dalla carica di vicepresidente della seconda sezione del Collegio di garanzia dello sport. Ai microfoni di Calciomercato.it, Sandulli ha dichiarato: “Perché l’ho fatto? Lo scoprirete vivendo. Comunque adesso ho un po’ paura, dice la canzone di Battisti, ma a me tutto sommato in questo tema interessa meno”. Sulla decisione del Collegio di Garanzia del Coni in merito al ricorso della Juventus sui 15 punti di penalizzazione: “Non so nulla”.

Sandulli confida di aver paura per il caso plusvalenze sulla Juve

Piero Sandulli si è poi soffermato sulla questione relativa alle plusvalenze: “È difficilissimo dare una misura per i beni immateriali. Questo non vale solo per lo sport, ma per tutto ciò che è quotato in Borsa. Quindi è molto difficile stabilire in un bene immateriale quale sia la materialità, quindi il valore”.

Infine ha commentato il no del governo a quello che sarebbe l’emendamento Lotito in tema di diritti televisivi: “Ci vuole chiarezza nell’intero settore, perché purtroppo partiamo da una magagna originaria, ovvero l’assenza dello sport nella Costituzione, che si occupa di sport solo nel 2001 e lo colloca tra le materie concorrenti Stato e Regione. Ma quell’assenza iniziale ha fatto sì che tutte le leggi sullo sport siano dettate per inseguire un’emergenza, pensiamo agli illeciti sportivi o alla stessa normativa del lavoro. E quando si tende a mettere una pezza a colore spesso lo si fa male”.