Criscitiello: “Avvocato Juve, il figlio è componente della corte federale”

Michele Criscitiello parla del caso Juventus, il ricorso sulla penalizzazione di 15 punti sarà trattato dal Collegio di garanzia del Coni.

“La Juventus, al CONI, sarà difesa dall’Avv Clarizia. Il figlio dell’Avv Clarizia è uno dei componenti della Corte Federale, la stessa che ha inflitto il -15 iniziale. La FIGC schiererà l’Avv Terracciano e non Avv Viglione (titolare). Le motivazioni federali sono debolissime” ha scritto Criscitiello.

Il giornalista già qualche giorno fa ha detto che la Juventus avrebbe avuto un sostanzioso sconto di pena rispetto alla penalizzazione di 15 punti. In questi giorni della penalizzazione dei bianconeri hanno speso parole importanti sia l’amministratore delegato della Serie A De Siervo, che il presidente della FIGC Gravina.

La Juve dunque spera di recuperare punti in classifica, ma la gioia potrebbe durare poco visto che la manovra stipendi può portare una nuova penalità ai bianconeri, ancora peggiore di quella già inflitta. In questo caso ci sono chat WhatsApp, come quella di Chiellini, oltre alle deposizioni di giocatori come Dybala e la posizione di Cristiano Ronaldo che sembrano rappresentare un macigno per la società ora presieduta da Ferrero.