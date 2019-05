Cresce il valore del Napoli. Gli azzurri secondi dietro la Juventus

Cresce il valore del Napoli. Gli azzurri nei primi top 20 mondiali secondo il report «Football Clubs Valuation: The European Elite 2019».







Il valore del Napoli aumenta. Secondo uno studio realizzato da di KPMG (società di revisione e organizzazione contabile, specializzata nella consulenza manageriale e nei servizi fiscali) Il club di Aurelio De Laurentiis è tra i primi 20 a livello mondiale.

Il Valore del Napoli

Il calcio Napoli, scrive Donato Martucci sul Corriere del Mezzogiorno, nel report «Football Clubs Valuation: The European Elite 2019», si piazza, al 18esimo posto con un incremento del 10% arrivando a 569mln.

In testa, il Real Madrid con 3 miliardi e 224 milioni di euro (incremento del 10%),

Ulteriori cambiamenti tra i primi 10 includono il Tottenham Hotspur che ha superato la Juventus per raggiungere la nona posizione e l’Arsenal ha lasciato due posizioni per chiudere ottava, superata da Chelsea e Liverpool, cresce il valore del Napoli che si piazza al 18esimo posto.

Ranking storico del Napoli

Il Napoli comunque è per la quarta volta consecutiva in Champions e incasserà 39,4 milioni di euro di market pool, oltre ai ricavi da botteghino per le tre partite interne della fase a girone.







La cifra, secondo uno studio del sito specializzato calcio e finanza, prevede 10, 9 milioni di euro di market pool,15,3 per la partecipazione, 13,3 per il ranking storico (il Napoli è diciassettesimo in Europa).

Ovviamente il ricavo è destinato ad aumentare se la società partenopea superasse la fase a gironi.